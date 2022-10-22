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За прошедшие сутки враг обстреливал 8 областей Украины - отчеты ОВА

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 10:34
иллюстративное фото

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали 8 областей Украины.

Источник: отчеты глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 22 октября

Запорожская область: ночью враг нанес 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеваской ОТО. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Подробная информация о последствиях уточняется.

Черкасская: ночью враг атаковал область. Предварительно, - 5 дронами-камикадзе. Прилеты на один из объектов критической инфраструктуры в Черкасском районе. Тушение пожара продолжается. Без пострадавших. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская область: ночью россияне обстреляли Никопольский район. Ударили по двум общинам - Марганецкой и Никопольской. Предварительно, люди не пострадали.

В Никополе повреждено более 20 домов и несколько газопроводов. До 1 000 семей остались без света. Энергетики уже проводят восстановительные работы.

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Харьковщина: за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара из ЗРК С-300 по объекту промышленной инфраструктуры в Харькове. В результате этих двух ударов ранения в целом получили 11 человек.

В течение суток враг также обстреливал г. Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области. Повреждены частные дома.

За минувшие сутки с ранениями госпитализировали трех человек.

Луганщина: от Золотаревки и Белогоровки отбиты атаки россиян. За сутки враг восемь раз пытался штурмовать позиции защитников Луганщины, но успеха не имел. Россияне 26 раз обстреляли украинские позиции из артиллерии и минометов и нанесли два авиаудара.

Подтверждено поражение силами ВСУ трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.

Донецкая область: утром - обстрел пгт. Острое Кураховской городской территориальной общины. Раненых и погибших среди гражданского населения нет.

Информация о повреждениях уточняется. Повреждена высоковольтная сеть, около 200 абонентов в пгт. Острое остаются без света.

Утром обстрелян поселок Новоукраинка вблизи Угледара, повреждены два частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрелы вдоль линии фронта: Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут. 3а сутки в области 3 погибших, 10 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбито десять беспилотников-камикадзе типа "Shahed-136".

В течение суток под обстрелами находилась Галициновская община. В результате вражеских обстрелов одного из населенных пунктов погиб один человек и один получил осколочные ранения. Повреждены электросеть, газопровод, часть населенного пункта пока без света и газа. Также возник пожар жилого дома, который был ликвидирован.

Вечером обстрелам подверглась Куцурубская община. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Также вечером пятницы в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Первомайской общины возник пожар 8 гаражей. Пострадавших нет.

Ночью зафиксированы обстрелы окрестностей Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Оккупанты продолжают обстреливать Бериславский район, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру.

По информации Генштаба ВСУ, противник осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. Среди них - Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

Россияне продолжают агитировать местное население на эвакуацию. В частности, предлагают выезжать на собственных автомобилях, которыми окружают на переправах военную технику.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ривненщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Полтавщине, Кировоградщине, Сумщине, Житомирщине и Киевщине.

Темы: война
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