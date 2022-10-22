Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США не бачать ознак, що РФ зацікавлена у припиненні війни

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 10:36
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність ознак того, що РФ готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна, повідомляє "Європейська правда".

"Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, і ми не бачимо жодних доказів цього на даний момент" - сказав Блінкен. 

Навпаки, за його словами, Росія подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії, бомбардуваннях цивільної інфраструктури.

"Отже, все вказує на те, що президент Путін, далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку.  Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоб не тільки відбити агресію, але й повернути свою землю назад" - заявив держсекретар США.

"Українці борються за свою країну, за свою землю, за своє майбутнє.  Росія - ні.  Чим швидше президент Путін зрозуміє це і прийде до цього висновку, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну" - наголосив Блінкен.

За його словами, США будуть розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість. 

ВІДЕО ДНЯ

"Звичайно, ми завжди будемо розглядати це.  Але, як я вже сказав, на даний момент Росія не демонструє жодних ознак бажання займатися змістовною дипломатією" - зазначив він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не втрачає надій організувати зустріч президентів України і Росії для завершення війни.

За словами Ердогана, "Путін зараз набагато м'якший і відкритіший до переговорів, ніж раніше", а під час вчорашніх переговорів із Зеленським він відчув, що "в нього теж немає такого блокування, і що він теж виступає за подолання цього питання"

Теми: СШАРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Bloomberg: Формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для обслуговування Росії

В Пермі спалахнула пожежа на заводі, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів" — росЗМІ

СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело

відеоУ Китаї ще більше зміцнили владу Сі Цзіньпіна, експрезидента вивели зі з'їзду

Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій

доповнено, фотоУ Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, пошкоджено 12 будинків – мер

Усі новини...
США
Конгрес направив Трампу повістку для свідчень у справі про штурм Капітолія
WP: cекретні документи, вилучені з резиденції Трампа, стосувалися Ірану та Китаю
Глава Пентагону після спілкування з Шойгу поговорив із Резніковим
Останні новини
06:10
Біля Криму маневрують шість російських кораблів, напоготові 16 "Калібрів" - Командування
05:15
ISW: Росія хоче змусити Україну більше вкладатися в захист інфраструктури, ніж в контрнаступ
04:45
G7 засудила викрадення Росією керівництва ЗАЕС
03:40
Bloomberg: Формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для обслуговування Росії
02:48
Байден збирається знову балотуватися в президенти США
01:55
ОК "Південь": ЗСУ знищили "Град" і ПТРК росіян
01:03
В Пермі спалахнула пожежа на заводі, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів" — росЗМІ
00:30
Ворог десяток разів обстрілював Сумщину: поранена жінка, загорівся ліс, поруйнована школа
23:37
СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело
23:05
Стосунки на відстані: як спілкуватися під час розлуки, пояснюють експерти
Усі новини...