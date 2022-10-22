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США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 10:36
США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков того, что РФ готова прекратить свою агрессию в Украине и перейти к дипломатии.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна, сообщает "Европейская правда".

"Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли Россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент", - сказал Блинкен. 

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Наоборот, по его словам, Россия удваивает и утраивает свою агрессию, что проявляется в мобилизации сотен тысяч россиян, фиктивных референдумах и незаконной аннексии, бомбардировках гражданской инфраструктуры.

"Итак, все указывает на то, что президент Путин, далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении.  Фундаментальная проблема, которую он имеет, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественный и стойкий, он также очень успешен в том, чтобы не только отразить агрессию, но и вернуть свою землю обратно" - заявил госсекретарь США.

"Украинцы борются за свою страну, за свою землю, за свое будущее.  Россия - нет.  Чем быстрее президент Путин поймет это и придет к этому выводу, тем быстрее мы сможем закончить эту войну", - подчеркнул Блинкен.

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По его словам, США будут рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если увидят такую возможность. 

"Конечно, мы всегда будем рассматривать это.  Но, как я уже сказал, на данный момент Россия не демонстрирует никаких признаков желания заниматься содержательной дипломатией", - отметил он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежд организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны.

По словам Эрдогана, "Путин сейчас гораздо мягче и открытее к переговорам, чем раньше", а во время вчерашних переговоров с Зеленским он почувствовал, что "у него тоже нет такой блокировки, и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса".

Темы: СШАРосcиявойна
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