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ЗСУ вже знищили понад 67 000 окупантів ‒ Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 10:55
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили знищили за добу 320 окупантів, а з початку агресії кількість вбитих загарбників сягнула 67 070 військових.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67070 (+320) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2579 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1653 (+5) од,
  • РСЗВ – 373 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+1) од,
  • гелікоптерів – 243 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 329 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 148 (+1).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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