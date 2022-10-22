ЗСУ вже знищили понад 67 000 окупантів ‒ Генштаб
Субота, 22 жовтня 2022, 10:55
Збройні сили знищили за добу 320 окупантів, а з початку агресії кількість вбитих загарбників сягнула 67 070 військових.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.10 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 67070 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2579 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од,
- артилерійських систем – 1653 (+5) од,
- РСЗВ – 373 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 270 (+1) од,
- гелікоптерів – 243 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),
- крилатих ракет ‒ 329 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 148 (+1).