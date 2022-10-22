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ВСУ уже уничтожили более 67 000 оккупантов - Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 10:55
ВСУ уже уничтожили более 67 000 оккупантов - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы уничтожили за сутки 320 оккупантов, а с начала агрессии количество убитых захватчиков достигло 67 070 военных.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 67070 (+320) человек ликвидировано,
  • танков - 2579 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5266 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1653 (+5) ед,
  • РСЗО - 373 (+1) ед,
  • средств ПВО - 189 (+0) ед,
  • самолетов - 270 (+1) ед,
  • вертолетов - 243 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16),
  • крылатых ракет - 329 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15) ед,
  • специальной техники - 148 (+1).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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