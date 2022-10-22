ВСУ уже уничтожили более 67 000 оккупантов - Генштаб

Вооруженные силы уничтожили за сутки 320 оккупантов, а с начала агрессии количество убитых захватчиков достигло 67 070 военных.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составили:

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