ВСУ уже уничтожили более 67 000 оккупантов - Генштаб
Суббота, 22 октября 2022, 10:55
Вооруженные силы уничтожили за сутки 320 оккупантов, а с начала агрессии количество убитых захватчиков достигло 67 070 военных.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 67070 (+320) человек ликвидировано,
- танков - 2579 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5266 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1653 (+5) ед,
- РСЗО - 373 (+1) ед,
- средств ПВО - 189 (+0) ед,
- самолетов - 270 (+1) ед,
- вертолетов - 243 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16),
- крылатых ракет - 329 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15) ед,
- специальной техники - 148 (+1).
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