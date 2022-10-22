Через атаки на енергооб’єкти "Укрзалізниця" задіяла тепловози, є затримки рейсів
"Укрзалазниця" повідомила, що задіяла резервні тепловози, оскільки після ударів окупантів деякі ділянки були знеструмлені.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами".
Деталі: Також повідомляється про затримку руху поїздів. Зокрема, з-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:
№81 Київ — Ужгород;
№1 Харків — Івано-Франківськ;
№119 Запоріжжя — Львів;
№755 Київ — Луцьк.
В "Укрзалізниці" нагадали, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.