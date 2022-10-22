Через атаки на енергооб’єкти "Укрзалізниця" задіяла тепловози, є затримки рейсів

"Укрзалазниця" повідомила, що задіяла резервні тепловози, оскільки після ударів окупантів деякі ділянки були знеструмлені.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами".

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Деталі: Також повідомляється про затримку руху поїздів. Зокрема, з-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

№81 Київ — Ужгород;

№1 Харків — Івано-Франківськ;

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№119 Запоріжжя — Львів;

№755 Київ — Луцьк.

В "Укрзалізниці" нагадали, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.