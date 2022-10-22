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Из-за атак на энергообъекты "Укрзализныця" задействовала тепловозы, есть задержки рейсов

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 11:27
Из-за атак на энергообъекты Укрзализныця задействовала тепловозы, есть задержки рейсов
Фото: Wikipedia

"Укрзализныця" сообщила, что задействовала резервные тепловозы, поскольку после ударов оккупантов некоторые участки были обесточены.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами".

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Детали: Также сообщается о задержке движения поездов. В частности, среди 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№81 Киев - Ужгород;

№1 Харьков - Ивано-Франковск;

ВИДЕО ДНЯ

№119 Запорожье - Львов;

№755 Киев - Луцк.

В "Укрзализныце" напомнили, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги, разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

Темы: УкрзализныцявойнаУкраинаРосcия
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