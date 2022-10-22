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Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

Валентина РоманенкоСубота, 22 жовтня 2022, 11:41

Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила протиповітряна оборона.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків".

Деталі: Повідомляється, що в зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:

– 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

ВІДЕО ДНЯ

– 5 КР "Калібр".

Теми: війнаПовітряні сили ЗСУ
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