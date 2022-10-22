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Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 11:41
Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

Утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр": 18 из них сбила противовоздушная оборона.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "22 октября в 7.00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в различных областях государства.

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Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего - 16 пусков".

Детали: Сообщается, что в зонах ответственности воздушного командования "Південь", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Захід" Воздушных сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено восемнадцать крылатых ракет врага:

ВИДЕО ДНЯ

- 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

- 5 КР "Калибр".

Темы: войнаВоздушные силы ВСУ
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