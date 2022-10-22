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"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 22 жовтня 2022, 12:02

Щойно мобілізованих росіян кидають на передову, тож вони масово телефонують своїм рідним, благаючи їх витягнути себе з війни за будь-яку ціну.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Заначено, що спецслужба перехопила декілька подібних розмов окупантів, які зараз "стоять" на Донеччині.

Як свідчать перехоплення СБУ, мобілізовані обурюються, що їх без підготовки кидають у саме пекло. Один із "чмобіків" просить родичів задіяти зв’язки і достукатись до місцевої влади, інший – закликає не обмежуватися чиновниками місцевого рівня і звертатися до президента РФ, який розв’язав цю війну.

Дослівно окупант: "Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто".

Дослівно СБУ: "Напевно, лише тут рашисти зрозуміли, що бути гарматним м’ясом – це і є їхня місія на цій війні.

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Тож якщо серед них є ті, хто хоче зберегти життя, нагадуємо про спеціально створені для цього номери телефонів: +380665803498, +380931192984.

Закликаємо ділитися цими контактами зі своїми знайомими в РФ. Що більше рашистів здасться в полон – то швидше закінчиться війна".

Теми: СБУвійна
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