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"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 12:02

Только что мобилизованных россиян бросают на передовую, поэтому они массово звонят своим родным, умоляя их вытащить себя с войны любой ценой.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что спецслужба перехватила несколько подобных разговоров оккупантов, которые сейчас "стоят" в Донецкой области.

Как свидетельствуют перехваты СБУ, мобилизованные возмущаются, что их без подготовки бросают в самое пекло. Один из "чмобиков" просит родственников задействовать связи и достучаться до местной власти, другой - призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту РФ, который развязал эту войну.

Дословно оккупант: " Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто".

Дословно СБУ: "Наверное, только здесь рашисты поняли, что быть пушечным мясом - это и есть их миссия на этой войне.

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Поэтому если среди них есть те, кто хочет сохранить жизнь, напоминаем о специально созданных для этого номерах телефонов: +380665803498, +380931192984.

Призываем делиться этими контактами со своими знакомыми в РФ. Чем больше рашистов сдастся в плен - тем быстрее закончится война".

Темы: СБУвойна
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