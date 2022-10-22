Помер журналіст Леонід Канфер

У віці 49 років помер автор кількох документальних фільмів про агресію РФ в Україні журналіст Леонід Канфер.

Джерело: дружина режисера Світлана в Facebook

Пряма мова: "Він боровся до кінця, тому що обіцяв мені дожити до мого ДН, три дні не вистачило. Я тримала його за руку до останнього, вдома, як він хотів. Він так тримався за мене, що полетів на небо лише, коли я його відпустила, бо бачила, як йому важко".

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Деталі: З 2018 року уродженець Білорусі ізраїльтянин Канфер, який працював в Україні, боровся з онкологічним захворюванням.

Він є режисером фільму про українського оперного співака, який жив у Парижі, але загинув на Донбасі – "Моя війна: два життя Василя Сліпака

У співпраці з "Українською правдою" він зняв фільм "Суди в законі".

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