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Умер журналист Леонид Канфер

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 12:40
Умер журналист Леонид Канфер
Леонид Канфер, фото УП

В возрасте 49 лет умер автор нескольких документальных фильмов об агрессии РФ в Украине журналист Леонид Канфер.

Источник: жена режиссера Светлана в Facebook

Прямая речь: "Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего ДР, три дня не хватило. Я держала его за руку до последнего, дома, как он хотел. Он так держался за меня, что полетел на небо только, когда я его отпустила, потому что видела, как ему трудно".

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Детали: С 2018 года уроженец Беларуси израильтянин Канфер, который работал в Украине, боролся с онкологическим заболеванием.

Он является режиссером фильма об украинском оперном певце, который жил в Париже, но погиб на Донбассе - "Моя война: две жизни Василия Слипака

В сотрудничестве с "Украинской правдой" он снял фильм "Суды в законе".

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Темы: СМИ
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