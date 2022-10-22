МЗС і Міноборони Німеччини вимагають від уряду потроїти суму коштів на зброю для України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністерка оборони Крістіне Ламбрехт вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера значно більше коштів на наступний рік для надання військової підтримки Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист двох міністерок.

Бербок і Ламбрехт мають на увазі спеціальний фонд для допомоги зброєю в розмірі 2,2 мільярда євро. Тільки з таким бюджетом, вважають вони, Німеччина могла б "конкретно і зримо взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери".

Вже на початку листа міністерки критикують той факт, що у бюджеті 2023 року на так звану "навчальну статтю" заплановано лише 697 млн євро. У 2022 році уряд фінансував прямі поставки озброєнь з оборонної промисловості в Україну або так званий "круговий обмін" з спеціального фонду. За словами Бербок і Ламбрехт, цей фонд "виявився центральним фінансовим інструментом" для допомоги озброєнням. Наприклад, Берлін оплачував танки, які Чехія або Греція отримували на заміну старих систем, які вони постачали Україні.

Зокрема, міністерки хочуть, щоб Лінднер значно збільшив спеціальний фонд під час фіналізації бюджету в середині листопада. За їх словами, раніше запланований бюджет скорочує простір для маневру "до мінімуму, який більше не є політично виправданим". Замість запланованих 697 мільйонів євро Лінднер повинен, таким чином, планувати на добрі півтора мільярда євро більше.

Крім того, міністр має зробити можливим укладення обома палатами так званих декларацій про зобов'язання на суму ще одного мільярда на багаторічні проєкти з озброєння у 2023 році.

Бербок і Ламбрехт стверджують, що "здатність Берліна діяти у зовнішній та безпековій політиці та його міжнародна репутація" залежать від того, наскільки добре обладнаний спеціальний фонд. 2022 рік показав, що для підтримки України в розвитку "надскладних військових можливостей" необхідна "максимальна гнучкість".

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Поки що федеральний уряд довів, що він може бути швидким та ефективним. Для підтримання цього темпу, за словами міністрів, терміново потрібна допомога.

Важко передбачити, чи зможе Лінднер виконати прохання. Канцлер Олаф Шольц останнім часом неодноразово повторював, що Німеччина підтримуватиме Україну зброєю стільки, скільки буде потрібно. Нещодавно Ламбрехт з гордістю оголосила, що Україні передано одну із загалом чотирьох систем ППО IRIS-T. Бюджет лише чотирьох систем IRIS-T значно перевищує 500 мільйонів євро.

У той же час Лінднер також не має в своєму розпорядженні нескінченних ресурсів. Федеральні фінанси на 2023 рік вже перебувають під значним тиском через великі пакети допомоги для компенсації зростання цін на енергоносії. Лінднер кілька разів просив своїх колег по кабінету економити. Можливо, зазначає видання, це одна з причин, чому Бербок і Ламбрехт згадують у своєму листі про великі міжнародні сподівання, які Німеччина повинна виправдати.