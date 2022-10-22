МИД и Минобороны Германии требуют от правительства утроить сумму на оружие для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристине Ламбрехт требуют от министра финансов Кристиана Линднера значительно больше средств на следующий год для оказания военной поддержки Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо двух министров.

Бербок и Ламбрехт имеют в виду специальный фонд для помощи оружием в размере 2,2 миллиарда евро. Только с таким бюджетом, считают они, Германия могла бы "конкретно и зримо взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры".

Уже в начале письма министры критикуют тот факт, что в бюджете 2023 года на так называемую "учебную статью" запланировано лишь 697 млн евро. В 2022 году правительство финансировало прямые поставки вооружений из оборонной промышленности в Украину или так называемый "круговой обмен" из специального фонда.

По словам Бербок и Ламбрехт, этот фонд "оказался центральным финансовым инструментом" для помощи вооружением. Например, Берлин оплачивал танки, которые Чехия или Греция получали на замену старых систем, которые они поставляли Украине.

В частности, министры хотят, чтобы Линднер значительно увеличил специальный фонд во время финализации бюджета в середине ноября. По их словам, ранее запланированный бюджет сокращает пространство для маневра "до минимума, который больше не является политически оправданным".

Вместо запланированных 697 миллионов евро Линднер должен, таким образом, планировать на добрые полтора миллиарда евро больше. Кроме того, министр должен сделать возможным заключение обеими палатами так называемых деклараций об обязательствах на сумму еще одного миллиарда на многолетние проекты по вооружению в 2023 году.

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Бербок и Ламбрехт утверждают, что "способность Берлина действовать во внешней политике и политике безопасности и его международная репутация" зависят от того, насколько хорошо оборудован специальный фонд. 2022 год показал, что для поддержки Украины в развитии "сверхсложных военных возможностей" необходима "максимальная гибкость". Пока федеральное правительство доказало, что оно может быть быстрым и эффективным. Для поддержания этого темпа, по словам министров, срочно нужна помощь.

Трудно предсказать, сможет ли Линднер выполнить просьбу. Канцлер Олаф Шольц в последнее время неоднократно повторял, что Германия будет поддерживать Украину оружием столько, сколько потребуется. Недавно Ламбрехт с гордостью объявила, что Украине передана одна из всего четырех систем ПВО IRIS-T. Бюджет только четырех систем IRIS-T значительно превышает 500 миллионов евро.

В то же время Линднер также не располагает бесконечными ресурсами. Федеральные финансы на 2023 год уже находятся под значительным давлением из-за больших пакетов помощи для компенсации роста цен на энергоносители. Линднер несколько раз просил своих коллег по кабинету экономить. Возможно, отмечает издание, это одна из причин, почему Бербок и Ламбрехт упоминают в своем письме о больших международных надеждах, которые Германия должна оправдать.