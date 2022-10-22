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На Київщині продовжили термін дії комендантської години

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 13:09
Фото: Київська ОВА

В Київській області термін дії комендантської години продовжили з 23 до 30 жовтня, вона триватиме щодня з 23:00 до 5:00.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 23 до 30 жовтня 2022 року".

Деталі: В пресслужбі Київської ОВА пояснили, що термін дії комендантської години продовжується щотижня. Змін щодо її скорочення чи подовження поки не передбачається.

Також в ОВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях; переміщатися транспортом або пішки.

Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури.

Теми: Київська областькомендантська година
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