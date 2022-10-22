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На Киевщине продлили срок действия комендантского часа

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 13:09
Фото: Киевская ОВА

В Киевской области срок действия комендантского часа продлили с 23 до 30 октября, она будет продолжаться ежедневно 23:00 до 5:00.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 23 до 30 октября 2022 года".

Детали: В пресс-службе Киевской ОВА объяснили, что срок действия комендантского часа продлевается еженедельно. Изменений относительно его сокращения или продления пока не предвидится.

Также в ОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах; перемещаться транспортом или пешком.

Исключение - задействованность в работе критической инфраструктуры.

Темы: Киевская областькомендантский час
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