Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине продлили срок действия комендантского часа

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 13:09
На Киевщине продлили срок действия комендантского часа
Фото: Киевская ОВА

В Киевской области срок действия комендантского часа продлили с 23 до 30 октября, она будет продолжаться ежедневно 23:00 до 5:00.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "Такие временные ограничения распоряжением начальника Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 23 до 30 октября 2022 года".

Реклама:

Детали: В пресс-службе Киевской ОВА объяснили, что срок действия комендантского часа продлевается еженедельно. Изменений относительно его сокращения или продления пока не предвидится.

Также в ОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах; перемещаться транспортом или пешком.

Исключение - задействованность в работе критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областькомендантский час
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: