Іран засудив заклики до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе до РФ

Іран в суботу рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Речник міністерства Насер Канаані заявив, що п'ятничний заклик так званої групи країн E-3 був "неправдивим і безпідставним", і що він "рішуче відкидається і засуджується".

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"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії", — цитує Канаані сайт МЗС Ірану.

"Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - сказав він, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо, Велика Британія, Франція та Німеччина у п'ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

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Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

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