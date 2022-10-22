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Иран осудил призывы к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе в РФ

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 13:25

Иран в субботу решительно осудил призыв Франции, Германии и Великобритании к Организации Объединенных Наций расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Представитель министерства Насер Канаани заявил, что пятничный призыв так называемой группы стран E-3 был "ложным и безосновательным", и что он "решительно отвергается и осуждается".

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"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - цитирует Канаани сайт МИД Ирана.

"Он без колебаний будет защищать интересы иранского народа", - сказал он, не уточняя подробностей.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия в пятницу призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.

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Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Темы: ИранООНсанкции
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