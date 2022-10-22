В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій

В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.

Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил".

Деталі: Спецслужба вказує, що рішення про заборону функціонування соцпартії прийняте на підставі указу президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.

Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".

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В ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:

▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;

▪️ ​організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".