В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій
В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.
Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил".
Деталі: Спецслужба вказує, що рішення про заборону функціонування соцпартії прийняте на підставі указу президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії.
Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об’єднання.
Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "Партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" та "Прогресивна соціалістична партія України".
В ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:
▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;
▪️ організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".