В Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий

В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил".

Детали: Спецслужба указывает, что решение о запрете функционирования соцпартии принято на основании указа президента и решения СНБО. В их основе - доказательства деструктивной деятельности партии.

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения.

Таким образом эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

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В ходе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в:

▪️ установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины;

▪️ организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".