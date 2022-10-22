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Канцлер Німеччини назвав ще одну причину, чому не надає Україні танки

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 15:31

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окрім того, що Берлін не хоче діяти самостійно у питанні передачі Україні західних танків, він зважає також на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt.

Шольц нагадав, що за допомогою кругового обміну Німеччина забезпечила доставку в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані там негайно: з Чехії, зі Словаччини, зі Словенії, з Греції.

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"Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі - не діяти наодинці" - сказав він.

Крім того, як зазначив канцлер, для нього важливе збереження єдності німецького суспільства.

"Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН" - сказав він.

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"Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним. Так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поля зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство" - пояснив Шольц.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністерка оборони Крістіне Ламбрехт вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера значно більше коштів на наступний рік для надання військової підтримки Україні.

Теми: Німеччинавійна
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