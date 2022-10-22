Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канцлер Німеччини назвав ще одну причину, чому не надає Україні танки

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 15:31

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окрім того, що Берлін не хоче діяти самостійно у питанні передачі Україні західних танків, він зважає також на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt.

Шольц нагадав, що за допомогою кругового обміну Німеччина забезпечила доставку в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані там негайно: з Чехії, зі Словаччини, зі Словенії, з Греції.

"Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі - не діяти наодинці" - сказав він.

Крім того, як зазначив канцлер, для нього важливе збереження єдності німецького суспільства.

"Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямків, від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН" - сказав він.

"Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним. Так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поля зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство" - пояснив Шольц.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністерка оборони Крістіне Ламбрехт вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера значно більше коштів на наступний рік для надання військової підтримки Україні.

Теми: Німеччинавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Двигуни "Мотор Січ" знайшли в збитих вертольотах РФ, Богуслаєв отримав підозру - СБУ

Bloomberg: Формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для обслуговування Росії

В Пермі спалахнула пожежа на заводі, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів" — росЗМІ

СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело

відеоУ Китаї ще більше зміцнили владу Сі Цзіньпіна, експрезидента вивели зі з'їзду

Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій

Усі новини...
Німеччина
Шольц: Конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії
МЗС і Міноборони Німеччини вимагають від уряду потроїти суму коштів на зброю для України
Німецька компанія передала Україні радіолокаційну станцію для IRIS-T
Останні новини
11:39
Блінкен попередив, що Іран готується поставити додаткові безпілотники Росії
11:34
Щоб стати стійкішими до інформаційних атак: в Україні проведуть тест з медіаграмотності
11:27
фото В Енергодарі був приліт у готель, який облюбували окупанти – мер
11:27
У Словенії проходить перший тур виборів нового президента
11:17
"Рівнеазот" Фірташа аварійно зупинився через знеструмлення
11:13
Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами", а Миколаїв – рекетами С-300: є руйнування і поранені
11:06
Через кораблі окупантів у Чорному морі загинуло, ймовірно, близько 50 тисяч дельфінів – біолог
11:04
фотоМіноборони Білорусі показало прибуття до країни військових РФ: зустрічають з хлібом-сіллю
10:39
Глава Саксонії виступив за ремонт "Північного потоку-1" та переговори між РФ і Україною
10:25
Росіяни за добу вбили 2 мешканців Донеччини, ще 9 людей було поранено – ОВА
Усі новини...