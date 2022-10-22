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Канцлер Германии назвал еще одну причину, почему не дает Украине танки

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 15:31

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кроме того, что Берлин не хочет действовать самостоятельно в вопросе передачи Украине западных танков, он учитывает также мнение тех, кто против санкций и поставок оружия Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

Шольц напомнил, что с помощью кругового обмена Германия обеспечила доставку в Украину более 100 танков, которые могут быть использованы там немедленно: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции.

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"Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине. Мы пытаемся поставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос, какое вооружение мы поставляем, базируется на очень четком принципе - не действовать в одиночку", - сказал он.

Кроме того, как отметил канцлер, для него важно сохранение единства немецкого общества.

"Мое впечатление от общения с гражданами: от 20 до 30 процентов не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических направлений, от ХДС/ХСС, СвДП, Зеленых, а также от СДПГ" - сказал он.

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"Я спорю с теми, кто сомневается, и объясняю причины наших решений, чтобы в этом убедился и тот, и другой. Очень многие считают, что взвешенный курс правительства является правильным. Так что мнение очень широкое. Мы не должны выпускать это из виду, если хотим держаться вместе как общество", - пояснил Шольц.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристине Ламбрехт требуют от министра финансов Кристиана Линднера значительно больше средств на следующий год для оказания военной поддержки Украине.

Темы: Германиявойна
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