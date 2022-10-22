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На Київщині знайшли уламки ракет, одна - із 400-кілограмовим зарядом

Валентина РоманенкоСубота, 22 жовтня 2022, 16:05
фото поліції

Поліцейські Київської області виявили уламки двох ракет, які ППО збила під час ворожого удару 22 жовтня, одну з них знищили воїни Руху опору ССО.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, пресслужба поліції області в коментарі УП

Деталі: Уламки крилатої ракети окупантів з бойовим зарядом у 400 кг виявили поліцейські в одному із районів Київської області.

 

Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Протиповітряна оборона збила ракету над лісовою зоною та полем.

Як уточнили УП в пресслужба поліції області, ракета зруйнована лише частково, вибуховий заряд ще будуть знищувати на місці події додатково.

Ще одну збиту ракету окупантів, за даними Нєбитова, правоохоронці виявили на полі біля одного із населених пунктів Київщини. 

Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил більш як 4 метри.

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Пряма мова: "В цьому районі ППО збила сьогодні щонайменше 3 крилаті ракети ворога. Внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає. Дякуємо нашим військовим за чудову відсіч загарбників!".

 

Як уточнили УП в пресслужбі Сил спеціальних операцій, другу ракету збили воїни Руху опору ССО України на півночі Київщини пострілом із ПЗРК "Стінгер".

 

Теми: Київська областьполіціявійна
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