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На Киевщине нашли обломки ракет, одна - с 400-килограммовым зарядом

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 16:05
фото полиции

Полицейские Киевской области обнаружили обломки двух ракет, которые ПВО сбила во время вражеского удара 22 октября, одну из них уничтожили воины Движения сопротивления ССО.

Источник: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram, пресс-служба полиции области в комментарии УП

Детали: Обломки крылатой ракеты оккупантов с боевым зарядом в 400 кг обнаружили полицейские в одном из районов Киевской области.

 

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Противовоздушная оборона сбила ракету над лесной зоной и полем.

Как уточнили УП в пресс-службе полиции области, ракета разрушена лишь частично, взрывной заряд еще будут уничтожать на месте происшествия дополнительно.

Еще одну сбитую ракету оккупантов, по данным Небытова, правоохранители обнаружили на поле возле одного из населенных пунктов Киевской области. Длина корпуса более 7 метров, размах крыльев более 4 метров.

 

Прямая речь: "В этом районе ПВО сбила сегодня по меньшей мере 3 крылатые ракеты врага. В результате взрывов пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за прекрасный отпор захватчикам!".

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Как уточнили УП в пресс-службе Сил специальных операций, вторую ракету сбили воины Движения сопротивления ССО Украины на севере Киевщины выстрелом из ПЗРК "Стингер".

 

Темы: Киевская областьполициявойна
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