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У Львові "замінували" ТРЦ і супермаркети, відвідувачів евакуювали

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 16:40
У Львові замінували ТРЦ і супермаркети, відвідувачів евакуювали
ілюстративне фото Нацполіції

У Львові через анонімні повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів деяких супермаркетів та торгово-розважальних центрів.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на поліцію Львівщини

Деталі: У поліції повідомили виданню, що близько обіду в суботу анонімні повідомлення про замінування надійшли на електронну пошту торговельних закладів, а їх адміністрації звернулися в поліцію.

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На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та інші служби, проводять обстеження супермаркетів. Відвідувачів та працівників евакуювали.

При цьому в поліції не розголошують назви торгових закладів, де шукають вибухівку.

Теми: Львівевакуаціямінуванняторгівля
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