Во Львове "заминировали" ТРЦ и супермаркеты, посетителей эвакуировали
Суббота, 22 октября 2022, 16:40
Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании эвакуировали посетителей некоторых супермаркетов и торгово-развлекательных центров.
Источник: Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области
Детали: В полиции сообщили изданию, что около обеда в субботу анонимные сообщения о заминировании поступили на электронную почту торговых заведений, а их администрации обратились в полицию.
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На место выехали взрывотехники, кинологи и другие службы, которые проводят обследование супермаркетов. Посетителей и работников эвакуировали.
При этом в полиции не разглашают названия торговых заведений, где ищут взрывчатку.