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Во Львове "заминировали" ТРЦ и супермаркеты, посетителей эвакуировали

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 16:40
иллюстративное фото Нацполиции

Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании эвакуировали посетителей некоторых супермаркетов и торгово-развлекательных центров.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области

Детали: В полиции сообщили изданию, что около обеда в субботу анонимные сообщения о заминировании поступили на электронную почту торговых заведений, а их администрации обратились в полицию.

На место выехали взрывотехники, кинологи и другие службы, которые проводят обследование супермаркетов. Посетителей и работников эвакуировали.

При этом в полиции не разглашают названия торговых заведений, где ищут взрывчатку.

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Темы: Львовэвакуацияминированиеторговля
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