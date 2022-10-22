Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною

До Верховної ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною.

Відповідний проєкт розміщено під номером 8147, повідомляє "Європейська правда".

Авторами законопроєкту виступила група народних депутатів від різних фракцій і груп, зокрема Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та інші.

Як пояснив Олексій Гончаренко, у постанові є такі важливі моменти:

- звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією;

- позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;

- припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);

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- заклик синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.

"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!" - наголосив депутат.

Нагадаємо, у серпні екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення "Об’єднаного перехідного кабінету" Білорусі.

Нещодавно вона запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її "перехідним кабінетом".

"Європейська правда" опублікувала колонку нардепа від партії "Слуга народу" Богдана Яременка "Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог". У ній пропонується й надалі утриматися від контактів зі Світланою Тихановською та її перехідним урядом. Замість цього пропонується створити альтернативну площадку для об’єднання білоруської опозиції на базі полку імені Кастуся Калиновського.

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, який є фахівцем з питань Білорусі, підготував колонку-відповідь Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію.