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Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 16:54

В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной.

Соответствующий проект размещен под номером 8147, сообщает "Европейская правда".

Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в частности Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.

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Как пояснил Алексей Гончаренко, в постановлении есть такие важные моменты:

- обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией;

- лишение правительства Лукашенко международной правосубъектности;

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- прекращение участия Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.д.);

- призыв синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны как оффшорной зоны.

"Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только выполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим!" - подчеркнул депутат.

Напомним, в августе экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании "Объединенного переходного кабинета" Беларуси.

Недавно она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее "переходным кабинетом".

"Европейская правда" опубликовала колонку нардепа от партии "Слуга народа" Богдана Яременко "Другая Беларусь: какой должна стать политика Киева и с кем следует вести диалог". В ней предлагается и дальше воздержаться от контактов со Светланой Тихановской и ее переходным правительством. Вместо этого предлагается создать альтернативную площадку для объединения белорусской оппозиции на базе полка Кастуся Калиновского.

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко, являющийся специалистом по Беларуси, подготовил колонку-ответ Ненужный союзник: зачем Киеву раскалывать белорусскую оппозицию.

Темы: БеларусьВерховная Рада
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