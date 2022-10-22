Джонсон здобув підтримку, необхідну для участі в змаганні за пост прем’єра - ЗМІ

Експрем’єр Британії Борис Джонсон заручився підтримкою понад 100 депутатів, що дозволяє йому вступити в змагання за лідерство у Консервативній партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News з посиланням на наближене до Джонсона джерело.

"Бориса Джонсона підтримують понад 100 депутатів парламенту, а отже, він може бути включений до виборчого бюлетеня" - йдеться у повідомленні.

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За словами політичного оглядача телеканалу Ліз Бейтс, публічно про підтримку Джонсона заявили 50 депутатів.

"Тому варто пам'ятати, що це також може бути частиною спроби набрати обертів у цьому конкурсі, який відбувається у дуже короткий період", - сказала вона.

В той же час, за даними телеканалу, кількість депутатів, які підтримують колишнього міністра фінансів Ріші Сунака є вищою.

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"Наразі лідером є Ріші Сунак. Він має понад 100 прихильників, які підтримують його публічно, тож тепер він знає, що якщо він вступить у перегони - ні він, ні Борис Джонсон офіційно цього ще не зробили - він, безумовно, пройде до наступного етапу", - додала Бейтс.

Нагадаємо, літак експрем’єра Британії Бориса Джонсона в суботу приземлився в аеропорту Лондона, очікується, що він вступить у змагання за лідерство в Консервативній партії, щоб знову очолити уряд Британії.

20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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