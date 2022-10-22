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Джонсон получил поддержку, необходимую для участия в соревновании за пост премьера - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 18:09
Борис Джонсон, фото Getty Images

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов, что позволяет ему вступить в соревнование за лидерство в Консервативной партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News со ссылкой на приближенный к Джонсону источник.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов парламента, а значит, он может быть включен в избирательный бюллетень", - говорится в сообщении.

По словам политического обозревателя телеканала Лиз Бейтс, публично о поддержке Джонсона заявили 50 депутатов.

"Поэтому стоит помнить, что это также может быть частью попытки набрать обороты в этом конкурсе, который происходит в очень короткий период", - сказала она.

В то же время, по данным телеканала, количество депутатов, которые поддерживают бывшего министра финансов Риши Сунака выше.

"Сейчас лидером является Риши Сунак. Он имеет более 100 сторонников, которые поддерживают его публично, и теперь он знает, что если он вступит в гонку - ни он, ни Борис Джонсон официально этого еще не сделали - он, безусловно, пройдет в следующий этап", - добавила Бейтс.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, самолет экс-премьера Британии Бориса Джонсона в субботу приземлился в аэропорту Лондона, ожидается, что он вступит в соревнование за лидерство в Консервативной партии, чтобы вновь возглавить правительство Британии.

20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсон
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