Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 3 поранених, понівечені будинки
Субота, 22 жовтня 2022, 18:55
Внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини постраждало троє людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді.
Попередньо, поранені троє людей. Усі у лікарні".
Деталі: Резніченко також додав, що внаслідок обстрілу "понівечені житлові будинки".
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