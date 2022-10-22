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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 3 поранених, понівечені будинки

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 18:55
Червоногригорівська громада Дніпропетровщини

Внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини постраждало троє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді.

Попередньо, поранені троє людей. Усі у лікарні".

Деталі: Резніченко також додав, що внаслідок обстрілу "понівечені житлові будинки".

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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