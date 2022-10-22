Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 3 раненых, изуродованные дома
Суббота, 22 октября 2022, 18:55
В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровщины пострадали три человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "После обеда россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из РСЗО по Червоногригорьевской громаде.
Реклама:
Предварительно, ранены три человека. Все в больнице".
Детали: Резниченко также добавил, что в результате обстрела "изуродованы жилые дома".