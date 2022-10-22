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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 3 раненых, изуродованные дома

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 18:55
Червоногригорьевская община Днепропетровщины

В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровщины пострадали три человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "После обеда россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из РСЗО по Червоногригорьевской громаде.

Предварительно, ранены три человека. Все в больнице".

Детали: Резниченко также добавил, что в результате обстрела "изуродованы жилые дома".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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