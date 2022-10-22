Кулеба закликав позбавити РФ місця в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

"Після вчинення злочину агресії проти України, численних воєнних злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, Росія все ще має займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН?" - написав міністр у Twitter.

Він також нагадав, що РФ перебуває в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку повномасштабного вторгнення підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

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