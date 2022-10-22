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Кулеба закликав позбавити РФ місця в Радбезі ООН

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 19:01
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після вчинення злочину агресії проти України, численних воєнних злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, Росія все ще має займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН?" - написав міністр у Twitter.

Він також нагадав, що РФ перебуває в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку повномасштабного вторгнення підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

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Чому українські дипломати оспорюють повноправне членство Росії, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

Теми: Кулеба ДмитроООНРосія
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