Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН из-за многочисленных военных преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

"После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности, Россия все еще должна занимать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?" - написал министр в Twitter.

Он также напомнил, что РФ находится в Совбезе ООН на сомнительных правовых основаниях.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совбеза ООН почти сразу после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

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