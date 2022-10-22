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Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 19:01
Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН из-за многочисленных военных преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности, Россия все еще должна занимать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?" - написал министр в Twitter.

Он также напомнил, что РФ находится в Совбезе ООН на сомнительных правовых основаниях.

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Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совбеза ООН почти сразу после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

Почему украинские дипломаты оспаривают полноправное членство России, смотрите в нашем видео, а также читайте в материале Сергея Сидоренко Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинениях Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийООНРосcия
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