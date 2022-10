Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН из-за многочисленных военных преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

After committing the crime of aggression against Ukraine, numerous war crimes, undermining global food and energy security, should Russia still occupy the seat of a permanent member of the UN Security Council? Remember that Russia is there on dubious legal grounds. @United24media pic.twitter.com/x7eQ3KmDSy