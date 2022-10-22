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Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 20:08
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія має отримати від світу попередження про удар по центру прийняття рішень в РФ у тому випадку, якщо Росія нанесе ядерний удар по Банковій.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC

Пряма мова: "Що стосується використання ядерної зброї, окрім атомної станції (ЗАЕС – ред.), я наведу приклад. Ми зараз сидимо і чуємо постійні заклики, що Росія повинна зробити удар по центру прийняття рішень. Як повинен світ відповідати? Не важливо, Україна є країною НАТО чи ні. Це відбувається в Європі. Нікому не дозволено шантажувати як терорист.

Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішень, відповідь світу повинна бути наступна: "Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся, той, хто дає завдання вбивати людей. Якщо ти так зробиш, то через секунду, незалежно від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень в тебе, в твоїй державі".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна живе з таким сусідом, "який, окрім сили, нічого не розуміє".

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Теми: ЗеленськийРосіяядерна зброя
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