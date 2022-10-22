Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 20:08
Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія має отримати від світу попередження про удар по центру прийняття рішень в РФ у тому випадку, якщо Росія нанесе ядерний удар по Банковій.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC

Пряма мова: "Що стосується використання ядерної зброї, окрім атомної станції (ЗАЕС – ред.), я наведу приклад. Ми зараз сидимо і чуємо постійні заклики, що Росія повинна зробити удар по центру прийняття рішень. Як повинен світ відповідати? Не важливо, Україна є країною НАТО чи ні. Це відбувається в Європі. Нікому не дозволено шантажувати як терорист.

Реклама:

Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішень, відповідь світу повинна бути наступна: "Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся, той, хто дає завдання вбивати людей. Якщо ти так зробиш, то через секунду, незалежно від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень в тебе, в твоїй державі".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна живе з таким сусідом, "який, окрім сили, нічого не розуміє".

Теми: ЗеленськийРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині – Генштаб
Зеленський сказав, коли можуть відновитися переговори з Росією
Повітряні сили збили другий за день ударний вертоліт росіян
У Бєлгородській області почали ставити "захисні споруди"
Останні новини
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
Усі новини...
Реклама: