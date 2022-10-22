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Зеленский: Мир должен предупредить Россию, что ударит по ней в случае ядерного удара по Банковой

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 20:08
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия должна получить от мира предупреждение об ударе по центру принятия решений в РФ в том случае, если Россия нанесет ядерный удар по Банковой.

Источник: Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC

Прямая речь: "Что касается использования ядерного оружия, кроме атомной станции (ЗАЭС – ред.), я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе. Никому не позволено шантажировать как террорист.

Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина живет с таким соседом, "который, кроме силы, ничего не понимает".

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Темы: ЗеленскийРосcияядерное оружие
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