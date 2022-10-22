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Зеленський сказав, коли можуть відновитися переговори з Росією

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 20:53
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може почати переговори з Росією після повернення всіх своїх територій в кордонах 1991 року, однак повернення відносин з РФ, які були до війни, вже не буде.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC

Пряма мова: "Вони (росіяни – ред.) можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть перемовин. Вони повинні вийти з нашої землі, з території нашої держави, залишити нам нашу землю в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі і з ким ми готові говорити.

Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни, до 2014 року. І з цієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатично".

Деталі: Зеленський заявив, що псевдореферендуми і так зване "приєднання" Росією окупованих українських територій поставили крапку в можливості переговорів.

При цьому президент висловив думку, що в Росії "обов’язково буде керівництво, з яким у тому чи іншому вигляді Україна буде спілкуватись".

"Але за умов, що немає війни. Але за умов, що це не ультиматум, а це діалог, за умов поваги до нашого суверенітету, нашої нації, нашої держави, наших людей, нашого права. За таких умов, авжеж, буде спілкування", - сказав він.

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При цьому Зеленський зазначив, що рівень майбутніх стосунків з Росією буде залежати також від того, повернуть Україні її землі чи Україна поверне свої землі і якою ціною.

"Чи буде повернення відносин, які були до цієї війни? Впевнений, що ні. Вони забрали багато людей і багато життів. Суспільство їм цього вже не пробачить... Ви не повинні диктувати суспільству, як їм ставитися до іншого суспільства держави, яка хотіла вчора стерти вас з лиця землі. Це буде вибір нашого суспільства – говорити з ними чи в цілому не говорити. І скільки десятків років, а може й більше, пройде після цієї війни, перш ніж суспільства почнуть комунікувати, ніхто не знає", - сказав президент.

Теми: ЗеленськийпереговориРосія
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