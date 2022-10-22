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Зеленский сказал, когда могут возобновиться переговоры с Россией

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 20:53
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может начать переговоры с Россией после возвращения всех своих территорий в границах 1991 года, однако возвращения отношений с РФ, которые были до войны, уже не будет.

Источник: Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC

Прямая речь: "Они (россияне - ред.) могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить.

Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно попробовать решить вопрос дипломатически".

Детали: Зеленский заявил, что псевдореферендумы и так называемое "присоединение" Россией оккупированных украинских территорий поставили точку в возможности переговоров.

При этом президент выразил мнение, что в России "обязательно будет руководство, с которым в том или ином виде Украина будет общаться".

"Но при условии, что нет войны. Но при условиях, что это не ультиматум, а это диалог, в условиях уважения к нашему суверенитету, нашей нации, нашему государству, нашим людям, нашему праву. При таких условиях, конечно, будет общение", - сказал он.

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При этом Зеленский отметил, что уровень будущих отношений с Россией будет зависеть также от того, вернут Украине ее земли или Украина вернет свои земли и какой ценой.

"Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они забрали много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит... Вы не должны диктовать обществу, как им относиться к другому обществу государства, которое хотело вчера стереть вас с лица земли. Это будет выбор нашего общества – говорить с ними или в целом не говорить. И сколько десятков лет, а может и больше, пройдет после этой войны, прежде чем общества начнут коммуницировать, никто не знает", - сказал президент.

Темы: ЗеленскийпереговорыРосcия
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