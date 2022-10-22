У Китаї ще більше зміцнили владу Сі Цзіньпіна, експрезидента вивели зі з'їзду

Експрезидента Китаю Ху Цзіньтао відводять, коли він намагається щось сказати Сі Цзіньпіну, фото Getty Images

Правляча Комуністична партія Китаю на з'їзді в суботу зміцнила статус президента Сі Цзіньпіна й оприлюднила склад Центрального комітету, в якому немає двох ключових чиновників, які не мають зв'язків із лідером країни.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство зазначає, що 69-річний Сі має намір обратися на третій п'ятирічний термін як генеральний секретар партії, створюючи прецедент.

Поправками, які партія внесла до свого статуту, Сі визначається як "основний" лідер партії, а його ідеї - як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. "Дві гарантії" підтверджують "основний" статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм.

Інша поправка закріпила "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності" в конституції партії, також уперше до статуту було включено заклик протистояти і стримувати сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню.

До нового складу Центрального комітету партії з 205 членів не увійшли прем'єр Лі Кецян, який іде з посади, і колишній партійний керівник Гуандуна Ван Ян, якого розглядали як потенційну заміну прем'єру.

Аналітики вважають, що їхня відсутність стала ознакою того, що до складу впливового Постійного комітету Політбюро, який буде сформовано в неділю, увійдуть люди, близькі до Сі Цзіньпіна.

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Під час з'їзду в суботу колишнього президента Китаю Ху Цзіньтао супроводжували зі сцени, де він сидів поруч із нинішнім президентом.

Hu Jintao, the former Chinese leader, was unexpectedly escorted out of the Communist Party congress without explanation. He appeared to pause to speak to President Xi Jinping before leaving. https://t.co/cVxjhC4DEr pic.twitter.com/0TQ3b7frU9 — The New York Times (@nytimes) October 22, 2022

На відеозаписі видно, як стюард неодноразово намагався підняти Ху з місця, привертаючи занепокоєні погляди чиновників, які сиділи поруч. Потім Ху поклав руку на аркуш паперу, що лежав на папці Сі, але Сі швидко прибрав руку.

Головний законодавець Китаю Лі Чжаньшу, який сидів праворуч від Ху, передав папку колишнього президента стюарду, а сам витер голову серветкою після того, як Ху нарешті встав.

Виглядаючи засмученим, Ху, здавалося, чинив опір, коли стюарди випровадили його, і в якийсь момент повернувся назад до свого місця. Дорогою він обмінявся словами з Сі і поплескав по плечу прем'єра Лі Кецяна, який сидів праворуч від Сі.

Як пише Reuters, відео інциденту, вельми незвичного, з огляду на ретельну організацію більшості подібних заходів, було широко поширено в Твіттері, але його не вдалося знайти в китайських соціальних мережах, які підлягають жорсткій цензурі.