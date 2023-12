У Китаї ще більше зміцнили владу Сі Цзіньпіна, експрезидента вивели зі з'їзду

Правляча Комуністична партія Китаю на з'їзді в суботу зміцнила статус президента Сі Цзіньпіна й оприлюднила склад Центрального комітету, в якому немає двох ключових чиновників, які не мають зв'язків із лідером країни.

Деталі: Агентство зазначає, що 69-річний Сі має намір обратися на третій п'ятирічний термін як генеральний секретар партії, створюючи прецедент.

Поправками, які партія внесла до свого статуту, Сі визначається як "основний" лідер партії, а його ідеї - як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. "Дві гарантії" підтверджують "основний" статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм.

Інша поправка закріпила "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності" в конституції партії, також уперше до статуту було включено заклик протистояти і стримувати сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню.

До нового складу Центрального комітету партії з 205 членів не увійшли прем'єр Лі Кецян, який іде з посади, і колишній партійний керівник Гуандуна Ван Ян, якого розглядали як потенційну заміну прем'єру.

Аналітики вважають, що їхня відсутність стала ознакою того, що до складу впливового Постійного комітету Політбюро, який буде сформовано в неділю, увійдуть люди, близькі до Сі Цзіньпіна.

Під час з'їзду в суботу колишнього президента Китаю Ху Цзіньтао супроводжували зі сцени, де він сидів поруч із нинішнім президентом.

