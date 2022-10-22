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В Китае еще больше укрепили власть Си Цзиньпина, экс-президента вывели со съезда

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 21:35
Экс-президента Китая Ху Цзиньтао отводят, когда он пытается что-то сказать Си Цзиньпину, фото Getty Images

Правящая Коммунистическая партия Китая на съезде в субботу укрепила статус президента Си Цзиньпина и обнародовала состав Центрального комитета, в котором нет двух ключевых чиновников, не имеющих связей с лидером страны.

Источник: Reuters

Детали: Агентство отмечает, что 69-летний Си намерен избраться на третий пятилетний срок в качестве генерального секретаря партии, создавая прецедент.

Поправками, которые партия внесла в свой устав, Си определяется как "основной" лидер партии, а его идеи – как руководящие принципы будущего развития Китая. "Две гарантии" подтверждают "основной" статус Си в партии и централизованную власть партии над Китаем.

Другая поправка закрепила "развитие боевого духа, укрепление боеспособности" в конституции партии, также впервые в устав был включен призыв противостоять и сдерживать сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня.

В новый состав Центрального комитета партии из 205 членов не вошли уходящий премьер Ли Кэцян и бывший партийный руководитель Гуандуна Ван Ян, который рассматривался как потенциальная замена премьеру.

Аналитики считают, что их отсутствие стало признаком того, что в состав влиятельного Постоянного комитета Политбюро, который будет сформирован в воскресенье, войдут люди, близкие к Си Цзиньпину.

ВИДЕО ДНЯ

Во время съезда в субботу бывшего президента Китая Ху Цзиньтао сопроводили со сцены, где он сидел рядом с нынешним президентом.

На видеозаписи видно, как стюард неоднократно пытался поднять Ху с места, привлекая обеспокоенные взгляды сидящих рядом чиновников. Затем Ху положил руку на лист бумаги, лежащий на папке Си, но Си быстро убрал руку.

Главный законодатель Китая Ли Чжаньшу, сидевший справа от Ху, передал папку бывшего президента стюарду, а сам вытер голову салфеткой после того, как Ху наконец встал.

Выглядя расстроенным, Ху, казалось, сопротивлялся уходу, когда стюарды выпроводили его, и в какой-то момент повернулся обратно к своему месту. По дороге он обменялся словами с Си и похлопал по плечу премьера Ли Кэцяна, сидевшего справа от Си.

Как пишет Reuters, видео инцидента, весьма необычного, учитывая тщательную организацию большинства подобных мероприятий, было широко распространено в Твиттере, но его не удалось найти на китайских социальных сетях, подвергающихся жесткой цензуре.

Темы: Китай
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