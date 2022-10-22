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СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело

"Українська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 23:37
СБУ затримала президента Мотор Січ Богуслаєва – джерело
В'ячеслав Богуслаєв, фото Getty Images

СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.

Джерело: джерело УП

Деталі: Богуслаєва затримали у суботу, його везуть до Києва.

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За даними джерела, його підозрюють у колабораціонізмі й пособництві державі-агресору.

Довідка: Богуслаєву 83 роки, він був депутатом 5, 6, 7 і 8 скликань Верховної Ради. У 5-7 скликаннях був членом фракції Партії регіонів, у 8 – групи "Воля народу". На парламентських виборах 2019 року на окрузі в Запоріжжі програв кандидату від "Слуги народу". 

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Теми: СБУбізнесколаборація
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