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СБУ задержала президента "Мотор Сич" Богуслаева – источник

"Украинская правда"Суббота, 22 октября 2022, 23:37
СБУ задержала президента Мотор Сич Богуслаева – источник
Вячеслав Богуслаев, фото Getty Images

СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.

Источник: источник УП

Детали: Богуслаева задержали в субботу, его везут в Киев.

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По данным источника, его подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

Справка: Богуслаеву 83 года, он был депутатом 5, 6, 7 и 8 созывов Верховной Рады. В 5-7 созывах был членом фракции Партии регионов, в 8 - группы "Воля народа". На парламентских выборах 2019 года на округе в Запорожье проиграл кандидату от "Слуги народа". 

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Темы: СБУбизнесколлаборационизм
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