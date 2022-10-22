Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала президента "Мотор Сич" Богуслаева – источник

"Украинская правда"Суббота, 22 октября 2022, 23:37
Вячеслав Богуслаев, фото Getty Images

СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.

Источник: источник УП

Детали: Богуслаева задержали в субботу, его везут в Киев.

По данным источника, его подозревают в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

Справка: Богуслаеву 83 года, он был депутатом 5, 6, 7 и 8 созывов Верховной Рады. В 5-7 созывах был членом фракции Партии регионов, в 8 - группы "Воля народа". На парламентских выборах 2019 года на округе в Запорожье проиграл кандидату от "Слуги народа". 

Читайте также: Китайский прилет: как спор за "Мотор Сич" загнал украинскую власть в тупик

Темы: СБУбизнесколлаборационизм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоОккупанты заявили о взрыве в Херсоне, могло быть покушение на коллаборанта

видеоРоссийский пропагандист предложил убивать украинских детей, Кулеба призывает запретить RT

видеоВ Иркутске на дом упал истребитель "Су-30", пилоты погибли

Иранские инструкторы в Беларуси помогают запускать дроны по Украине – Сопротивление

РФ готовит глубокую оборону за линией фронта, чтобы сдержать контрнаступления – британская разведка

Двигатели "Мотор Сич" обнаружены в сбитых вертолетах РФ, Богуслаев получил подозрение - СБУ

Все новости...
СБУ
В Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий
"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ
"Инсайд" Лукашенко об СБУ оказался "очередными фантазиями"
Последние новости
19:32
В Германии экоактивисты облили пюре картину Моне стоимостью более $110 млн
19:18
Жители оккупированных территорий начали массово избавляться от рублей – мэр Мелитополя
19:01
Во Франции, Турции и Британии рассказали свои версии разговоров глав оборонных ведомств с Шойгу
18:47
Италия впервые за почти 50 лет не импортировала газ из России в течение недели
18:16
Российским мобилизованным не хватает одежды, обуви и снаряжения – сводка Генштаба
18:09
Израильский суд разрешил морское соглашение о границе с Ливаном
18:00
фотоОккупанты заявили о взрыве в Херсоне, могло быть покушение на коллаборанта
17:30
Киевляне не экономят электроэнергию, несмотря на нашу просьбу - заместитель Кличко
17:26
Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о "грязной бомбе" Украины
17:24
Чехия хочет отсудить у "Газпрома" компенсацию за перебои в поставках газа
Все новости...