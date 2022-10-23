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Ворог десяток разів обстрілював Сумщину: поранена жінка, загорівся ліс, поруйнована школа

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 00:30
ФОТО: GETTY

Росіяни за день обстрілювали шість громад Сумщини з різних видів зброї, у Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу 68-річна жінка отримала осколкові поранення, наразі вона в лікарні.

Джерело: голова ОВА Дмитро Живицький

Деталі: РФ випустила по Середино-Будській громаді 11 мін. Зазначається, що в селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватні будинки, лінія електропередач. 

Зокрема росіяни обстріляли з мінометів село в Есманській громаді.

Ворог обстрілював територію Юнаківської громади двічі: одного разу з артилерії, вдруге - з мінометів. Пошкоджена лінія електропередач.

У Шалигінській громаді було два мінометні та один обстріл з "Градів". Загорівся ліс. Крім того, внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник. В селі розбиті вулиці і городи. В іншому селі громади пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач.

Росіяни випустили 15 мін по селу Атинське Білопільської громади.

ВІДЕО ДНЯ

У Путивльській громаді було  11 приходів з артилерії по селу   Малушине.

Загалом за день було сім мінометних обстрілів (72 приходи), два артилерійські (31 приход) та один - з "Градів" (40 приходів). Загалом 143  приходи  по громадах.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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