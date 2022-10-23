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Враг десяток раз обстреливал Сумщину: ранена женщина, загорелся лес, разрушена школа

"Украинская правда"Воскресенье, 23 октября 2022, 00:30
Враг десяток раз обстреливал Сумщину: ранена женщина, загорелся лес, разрушена школа
ФОТО: GETTY

Россияне за день обстреливали шесть громад Сумщины из различных видов оружия, в Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела 68-летняя женщина получила осколочные ранения, сейчас она в больнице.

Источник: председатель ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: РФ выпустила по Середино-Будской громаде 11 мин. Отмечается, что в селе Нововладимировка повреждены 2 частных дома, линия электропередач. 

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В частности россияне обстреляли из минометов село в Эсманской громаде.

Враг обстреливал территорию Юнаковской громады дважды: однажды из артиллерии, второй раз - из минометов. Повреждена линия электропередач.

В Шалыгинской громаде было два минометных и один обстрел из "Градов". Загорелся лес. Кроме того, в результате одного из обстрелов в селе Ходино повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник. В селе разбиты улицы и огороды. В другом селе громады повреждены 2 жилых дома, линия электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне выпустили 15 мин по селу Атинское Белопольской громады.

В Путивльской громаде было 11 приходов из артиллерии по селу Малушино.

Всего за день было семь минометных обстрелов (72 прихода), два артиллерийских (31 приход) и один - из "Градов" (40 приходов). Всего 143  прихода  по громадам.

 

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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