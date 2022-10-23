ОК "Південь": ЗСУ знищили "Град" і ПТРК росіян
Неділя, 23 жовтня 2022, 01:55
ЗСУ на півдні знищили ворожі РСЗВ "Град" та протитанковий ракетний комплекс, а також чотири склади з боєприпасами на Херсонщині.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Уточнюється, що склади з боєприпасами знаходилися у Первомайському та Бериславському районах.
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Решта втрат росіян за добу:
- 47 військових;
- два танки;
- 16 одиниць авто-бронетанкової техніки.
Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та ще три одиниці авто-бронетехніки.