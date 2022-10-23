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ОК "Південь": ЗСУ знищили "Град" і ПТРК росіян

Анастасія КалатурНеділя, 23 жовтня 2022, 01:55
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили ворожі РСЗВ "Град" та протитанковий ракетний комплекс, а також чотири склади з боєприпасами на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Уточнюється, що склади з боєприпасами знаходилися у Первомайському та Бериславському районах.

Решта втрат росіян за добу: 

  • 47 військових;
  • два танки;
  • 16 одиниць авто-бронетанкової техніки.

Пошкоджено самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С" та ще три одиниці авто-бронетехніки.

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Теми: РосіявійнаХерсонська область
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