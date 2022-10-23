ОК "Юг": ВСУ уничтожили "Град" и ПТРК россиян
Воскресенье, 23 октября 2022, 01:55
ВСУ на юге уничтожили вражеские РСЗО "Град" и противотанковый ракетный комплекс, а также четыре склада с боеприпасами на Херсонщине.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Уточняется, что склады с боеприпасами находились в Первомайском и Бериславском районах.
Остальные потери россиян за сутки:
- 47 военных;
- два танка;
- 16 единиц авто-бронетанковой техники.
Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и еще три единицы авто-бронетехники.
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