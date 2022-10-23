ОК "Юг": ВСУ уничтожили "Град" и ПТРК россиян

ВСУ на юге уничтожили вражеские РСЗО "Град" и противотанковый ракетный комплекс, а также четыре склада с боеприпасами на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Уточняется, что склады с боеприпасами находились в Первомайском и Бериславском районах.

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Остальные потери россиян за сутки:

47 военных;

два танка;

16 единиц авто-бронетанковой техники.

Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и еще три единицы авто-бронетехники.