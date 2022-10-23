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ОК "Юг": ВСУ уничтожили "Град" и ПТРК россиян

Анастасия КалатурВоскресенье, 23 октября 2022, 01:55
ОК Юг: ВСУ уничтожили Град и ПТРК россиян
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили вражеские РСЗО "Град" и противотанковый ракетный комплекс, а также четыре склада с боеприпасами на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Уточняется, что склады с боеприпасами находились в Первомайском и Бериславском районах.

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Остальные потери россиян за сутки: 

  • 47 военных;
  • два танка;
  • 16 единиц авто-бронетанковой техники.

Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С" и еще три единицы авто-бронетехники.

Темы: РосcиявойнаХерсонская область
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