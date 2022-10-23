Байден збирається знову балотуватися в президенти США

Чинний президент США Джо Байден має намір балотуватися в президенти в 2024 році.

Джерело: Байден в інтерв'ю MSNBC, Axios

Пряма мова: "Я не прийняв цього офіційного рішення, але це мій намір. Мій намір знову балотуватися. І у нас є час, щоб ухвалити це рішення".

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Деталі: Байден сказав, що він ще не оголосив офіційно про свою кандидатуру, тому що "ціла низка правил вступає в дію", щойно він це зробить, додавши, що перша леді Джилл Байден підтримує його в намірі знову балотуватися.

Що передувало: Раніше Байден сказав в інтерв’ю CNN, що офіційно прийме рішення після проміжних виборів.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що 45-ий президент США Дональд Трамп також ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року,