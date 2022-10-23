Байден собирается снова баллотироваться в президенты США

Действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться в президенты в 2024 году.

Источник: Байден в интервью MSNBC, Axios

Прямая речь: "Я не принял этого официального решения, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение".

Детали: Байден сказал, что он еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что "целый ряд правил вступает в действие", как только он это сделает, добавив, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова баллотироваться.

Что предшествовало: Ранее Байден сказал в интервью CNN, что официально примет решение после промежуточных выборов.

Напомним: Ранее стало известно, что 45-ый президент США Дональд Трамп также принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года,