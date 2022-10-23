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ISW: Росія хоче змусити Україну більше вкладатися в захист інфраструктури, ніж в контрнаступ

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 05:15
ISW: Росія хоче змусити Україну більше вкладатися в захист інфраструктури, ніж в контрнаступ
ФОТО: GETTY

Росіяни намагаються послабити волю України до боротьби і змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури замість того спрямувати їх на контрнаступ  на сході і півдні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що кампанія Росії з завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуацію на полі бою, адже відключення електроенергії в поєднанні з зимовою погодою та пошкодженням осель лише збільшать страждання цивільних. Російські виправдання для таких ударів стають дедалі менш переконливими. Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив 22 жовтня, що російські безпілотники вражають цивільні об'єкти в Україні лише тому, що український оборонний вогонь змушує дрони змінювати курс, що, як зазначають в ISW, дивно.

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Нагадаємо: З 10 жовтня  30-40% загальної української енергетичної інфраструктури було вражено під час російських атак, які були спрямовані на знищення енергетичної системи України. Україна втратила 4000 МВт генеруючих потужностей. Наразі Росія завдала збитків на мільярди доларів.

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Теми: енергетикаРосія
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