Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Росія хоче змусити Україну більше вкладатися в захист інфраструктури, ніж в контрнаступ

"Українська правда"Неділя, 23 жовтня 2022, 05:15
ФОТО: GETTY

Росіяни намагаються послабити волю України до боротьби і змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури замість того спрямувати їх на контрнаступ  на сході і півдні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що кампанія Росії з завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуацію на полі бою, адже відключення електроенергії в поєднанні з зимовою погодою та пошкодженням осель лише збільшать страждання цивільних. Російські виправдання для таких ударів стають дедалі менш переконливими. Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив 22 жовтня, що російські безпілотники вражають цивільні об'єкти в Україні лише тому, що український оборонний вогонь змушує дрони змінювати курс, що, як зазначають в ISW, дивно.

Нагадаємо: З 10 жовтня  30-40% загальної української енергетичної інфраструктури було вражено під час російських атак, які були спрямовані на знищення енергетичної системи України. Україна втратила 4000 МВт генеруючих потужностей. Наразі Росія завдала збитків на мільярди доларів.

Читайте також: Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

ВІДЕО ДНЯ
Теми: енергетикаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму через шантаж РФ – Резніков

Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії

У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу

У Єврокомісії заявили про "остаточне відокремлення" від газу з Росії

Ізраїль знищив обладнання для виробництва іранських дронів у Сирії – правозахисники

відеоРосійський пропагандист пропонує вбивати українських дітей, Кулеба закликав заборонити RT

Усі новини...
енергетика
Ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати хвилі біженців з України – ОП
Температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі зими – КМДА
Ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців – ОП
Останні новини
00:50
РФ говорить про "брудну бомбу", бо може шукати привід для операції під фальшивим прапором — Кулеба
00:07
7 місяців невідомості: історія письменника Володимира Вакуленка, якого викрали росіяни
23:38
Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму через шантаж РФ – Резніков
23:12
Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії
23:02
Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 147 мирних мешканців – ОВА
22:37
У Пентагоні розповіли про другу за три дні розмову Остіна й Шойгу
22:31
Вибори президента Словенії: лідирує ексглава МЗС, можливий другий тур
22:07
Канцлер Німеччини й глава Єврокомісії закликали створити "план Маршалла" для відбудови України
21:52
Усі кияни й мешканці області вже зі світлом – ДТЕК
21:47
У річницю Угорської революції тисячі людей протестували проти уряду Орбана в Будапешті
Усі новини...